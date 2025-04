Cefalù, sospetta frattura: soccorsa una turista infortunata

Dall'aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero

PALERMO – Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82° Centro Sar (Search & Rescue) dell’Aeronautica militare a Cefalù, per recuperare una turista straniera infortunata, una ventiduenne francese in escursione insieme a un’amica sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna.

Cefalù, sospetta frattura

Nei pressi del tempio d Diana, è scivolata procurandosi la sospetta frattura scomposta della caviglia sinistra. Non essendo in grado di proseguire a piedi, la compagna ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso alpino che ha chiesto il supporto dell’Aeronautica militare. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B dell’82° centro Sar (Search and rescue) del 15° Stormo che ha imbarcato due tecnici del Soccorso alpino per dirigersi sul luogo dell’incidente.

I soccorsi

Gli specialisti del Sass e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello. La ferita è stata immobilizzata, imbracata e issata a bordo, sempre col verricello. L’elicottero l’ha sbarcata all’aeroporto palermitano di Boccadifalco dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 che l’ha trasferita all’ospedale Ingrassia.