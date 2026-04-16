La celiachia non è una moda ma una patologia che può comportare seri rischi

In Italia centinaia di migliaia di persone convivono con la celiachia e i suoi sintomi, ma una parte enorme non sa ancora di averla. Un dato, diffuso dal Ministero della Salute e rilanciato dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC), che spiega perché questa malattia autoimmune continui a essere sottovalutata, nonostante possa incidere profondamente sulla salute e sulla qualità della vita.

Cos’è la celiachia

La celiachia è una malattia autoimmune cronica che si manifesta in soggetti geneticamente predisposti. L’assunzione di glutine – proteina presente in frumento, orzo e segale – scatena una risposta immunitaria anomala che danneggia la mucosa dell’intestino tenue.

Non si tratta quindi di un’intolleranza passeggera né di una scelta alimentare: è una patologia che richiede attenzione costante e una gestione rigorosa.

Sintomi della celiachia: i segnali da non ignorare

Uno dei principali problemi legati alla celiachia è che i sintomi possono essere molto diversi da persona a persona. In alcuni casi sono evidenti, in altri più lievi o confusi con stress, colon irritabile o disturbi digestivi comuni.

Tra i sintomi più frequenti negli adulti ci sono:

gonfiore addominale persistente

diarrea ricorrente o stitichezza

dolore addominale

nausea dopo i pasti

perdita di peso non spiegata

stanchezza cronica

debolezza generale

anemia da carenza di ferro

mal di testa frequenti

afte ricorrenti

irritabilità o sbalzi d’umore

dermatite erpetiforme (eruzioni cutanee pruriginose)

fragilità ossea o osteopenia

Celiachia, sintomi nei bambini

Nei bambini possono comparire anche:

ritardo della crescita

scarso aumento di peso

pancia gonfia

irritabilità

difficoltà scolastiche legate a stanchezza e malessere

In molti casi, soprattutto negli adulti, la malattia può restare silenziosa per anni.

Celiachia, gli esami dopo la comparsa dei sintomi

La diagnosi avviene attraverso un percorso medico preciso. In genere si parte con esami del sangue specifici, come gli anticorpi anti-transglutaminasi, seguiti quando necessario da ulteriori approfondimenti specialistici.

Nei casi indicati, il gastroenterologo può richiedere una gastroscopia con biopsia intestinale, utile per confermare il danno alla mucosa. È importante non eliminare il glutine prima degli accertamenti, perché ciò potrebbe alterare i risultati.

L’impatto della diagnosi sulla vita quotidiana

Scoprire di essere celiaci cambia molte abitudini. La spesa, i pasti fuori casa, i viaggi, la scuola e il lavoro richiedono attenzione per evitare contaminazioni accidentali.

Per molte persone, però, la diagnosi rappresenta anche una liberazione: dopo anni di sintomi inspiegabili, sapere la causa dei disturbi permette finalmente di curarsi e tornare a stare bene.

Cosa mangiare: l’unica “cura” efficace

Ad oggi non esiste un farmaco risolutivo. L’unica terapia riconosciuta è una dieta rigorosamente senza glutine per tutta la vita.

Seguendo correttamente il regime alimentare, l’intestino tende a guarire e i sintomi spesso migliorano in modo netto. Per questo è fondamentale leggere etichette, scegliere prodotti sicuri e seguire i controlli medici periodici.

Cosa si rischia se non si segue la dieta senza glutine

Ignorare la diagnosi o continuare a consumare glutine può avere conseguenze importanti. Il danno intestinale può persistere e aumentare il rischio di:

malassorbimento di vitamine e minerali

anemia cronica

osteoporosi

infertilità

ritardo di crescita nei bambini

peggioramento della qualità della vita

complicanze intestinali più serie nei casi avanzati

Quanti celiaci ci sono in Italia

Secondo i dati diffusi dall’Associazione Italiana Celiachia e basati sulla Relazione annuale al Parlamento 2023 del Ministero della Salute, al 31 dicembre 2023 in Italia le persone con diagnosi accertata di celiachia sono 265.102. Tuttavia, la malattia colpisce circa l’1% della popolazione generale: questo significa che nel nostro Paese si stimano circa 600 mila persone celiache.

Il dato più significativo riguarda chi non lo sa ancora: secondo le stime, circa 400 mila italiani potrebbero essere celiaci senza aver ricevuto una diagnosi corretta. In pratica, oltre la metà dei casi resterebbe sommersa.

Perché riconoscere la celiachia è importante

La celiachia non è una moda alimentare. I dati italiani mostrano che centinaia di migliaia di persone potrebbero convivere con sintomi senza sapere il motivo.

Riconoscerla in tempo significa evitare anni di disturbi, proteggere la salute e restituire normalità alla vita quotidiana.

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