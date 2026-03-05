 Arrivati cento nuovi poliziotti in servizio a Palermo e provincia
Cento nuovi poliziotti in servizio a Palermo e provincia

“Investire sulle forze di polizia per tutelare i cittadini"
IL SALUTO DEL QUESTORE
di
1 min di lettura

Cento nuovi poliziotti in servizio a Palermo e provincia. Sono stati ricevuti dal questore Vito Calvino. Sono ispettori e agenti, neo assegnati agli uffici della polizia di Stato della provincia.

Il questore, dopo il saluto di benvenuto e l’apprezzamento per la scelta di intraprendere il servizio in un territorio complesso e stimolante come quello palermitano, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, del senso delle istituzioni e della vicinanza ai cittadini quali principi fondamentali dell’azione quotidiana della polizia.

“Investire sulle forze di polizia per tutelare i cittadini, sostenere chi garantisce l’ordine pubblico e contrastare con maggiore efficacia criminalità e illegalità”, ha dichiarato recentemente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

