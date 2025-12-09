Centri per l’impiego: “Entro l’anno il bando per 200 nuovi funzionari”

L'annuncio del dirigente del Formez

PALERMO – “Formez collabora attivamente con la Regione siciliana per una serie di attività che riguardano i Centri per l’impiego. Tra queste diamo grande valore alla comunicazione, in particolare attraverso i social media, che permette di avere un feedback costante nel rapporto con cittadini e imprese”.

L’annuncio

Lo ha detto Giuseppe Raffa, dirigente del Formez e responsabile dei rapporti con la Regione siciliana, intervenendo questa mattina a Palermo durante il primo dei due eventi “Gol Day” promossi da Formez per illustrare i nuovi strumenti destinati a favorire l’occupazione ed a migliorare la promozione della rete territoriale dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana. “Entro il 31 dicembre – ha aggiunto Raffa – la Regione pubblicherà un bando per 200 funzionari destinati proprio ai Centri per l’impiego, si tratta di un passo importante che permetterà di rafforzare i servizi sul territorio”.

L’incontro di oggi è stato aperto da Giovanni Vindigni, dirigente del servizio XII del Centro per l’impiego di Palermo e Monreale. “Questi due appuntamenti sono utili a presentare tutti i nuovi servizi offerti dai Centri per l’impiego della Sicilia rivolti alla platea di disoccupati, inoccupati e Neet – ha detto Vindigni – ma i Gol Day rappresentano anche un’occasione di confronto con Formez per individuare ulteriori opportunità che possano essere di aiuto ai soggetti in cerca di lavoro”.

L’incontro

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto nell’auditorium dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sono stati illustrati il Programma Gol (Avviso Gol Sicilia n° 6/2025) che prevede una serie di corsi di formazione, in presenza o a distanza ,destinati a “reinserimento lavorativo, upskilling e reskilling”; il Programma Edo (Educazione Digitale per l’Occupazione) che prevede un percorso formativo finalizzato a migliorare le competenze digitali di base di tutti i cittadini coinvolti nel programma Gol; gli Sportelli virtuali del Centro per l’impiego che permetteranno di usufruire degli stessi servizi offerti allo sportello Cpi anche in videoconferenza.

“I Centri per l’impiego svolgono un ruolo minuzioso e prezioso nel raccordo tra la richiesta di lavoro e le opportunità per i cittadini – ha detto Pippo Ricciardo, dirigente del Servizio IV del Dipartimento del Lavoro – i progetti Gol hanno una grande rilevanza ma l’attività quotidiana è legata anche a molti altri servizi, ad esempio quelli destinati ai soggetti con disabilità e alle Naspi”. Il secondo appuntamento “Gol Day” si terrà domani a Catania a partire dalle 10nel Palazzo Esa.