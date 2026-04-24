Centro storico di Catania: “Sinergia con il Comune per rilancio e decoro”

L'appello del vicepresidente del Primo Municipio, Giuseppe Arcidiacono

CATANIA – Il Centro storico al centro del confronto tra istituzioni e territorio. Il vicepresidente del Primo Municipio, Giuseppe Arcidiacono, ha ribadito la volontà di lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale per affrontare le criticità urbane e accompagnare la trasformazione in atto.

“Il Centro storico sta vivendo una fase di profonda trasformazione”, ha spiegato Arcidiacono, sottolineando l’importanza delle nuove misure introdotte dal Comune, a partire dagli ispettori ambientali. “È un passo fondamentale – ha aggiunto – che ci rende fiduciosi: il loro contributo sarà decisivo per contrastare l’abbandono dei rifiuti e restituire decoro alle nostre piazze”.

Tra i temi evidenziati anche la necessità di un cronoprogramma per la manutenzione di strade e marciapiedi e una migliore organizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali, con l’obiettivo di conciliare le esigenze di residenti e attività commerciali.

“La nostra missione è essere un ponte tra cittadini e amministrazione – ha concluso –. Continueremo a lavorare con determinazione per un Primo Municipio sempre più vivibile e attrattivo”.