Centrodestra, vertice con Salvini per trovare la sintesi su Palermo

Al momento, i candidati a sindaco della colazione sono quattro

PALERMO – Sembra che i big siciliani della coalizione del centrodestra potrebbero riunirsi a Roma, alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini.

La motivazione è legata alla possibilità di trovare una sintesi sul candidato di centrodestra che andrà in campo per le amministrative del 12 giugno.

Il vertice dovrebbe tenersi dopodomani e non dovrebbe vedere la presenza di Fratelli d’Italia.

Al momento i candidati in campo sono quattro: Francesco Scoma per ‘Prima l’Italia’, Totò Lentini per gli autonomisti di Mna, Roberto Lagalla per l’Udc e Carolina Varchi di FdI. Più defilato Francesco Cascio di Forza Italia, che era pronto a ufficializzare la sua candidatura ma è in standby. C’è chi sostiene che proprio sul nome di Cascio si potrebbe trovare quella sintesi, ricorsa da tempo, per evitare di andare in ordine sparso in una sorta di primarie al primo turno elettorale. Ma i segnali sono contrastanti.

Intanto l’autonomista Totò Lentini è pronto a inaugurare il suo comitato elettorale: appuntamento domani in pieno centro (piazza Don Sturzo, alle 17.