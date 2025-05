Il voto segreto colpisce ancora: bocciata la legge sulle politiche abitative

PALERMO – La crisi di rapporti interna al centrodestra si manifesta ancora una volta all’Ars. Sala d’Ercole ha bocciato un intero disegno di legge, quello sulle Politiche abitative, di natura parlamentare.

Il voto segreto dell’Ars

Dopo la richiesta di voto segreto avanzata da Pd e Movimento cinque stelle, l’esito è stato impietoso: appena 18 voti favorevoli e 31 i contrari. Il centrodestra, al momento del voto, era presente in Aula con 26 deputati.

Savarino: “Ddl era di natura parlamentare”

“Il ddl bocciato dall’aula era di natura parlamentare e non del governo”, ha precisato in aula l’assessora al territorio e ambiente Giusi Savarino. Resta comunque il dato di una spaccatura profonda nei rapporti tra i partiti del centrodestra, figlia delle tensioni nate con il voto nei Liberi consorzi. Un clima che si riflette sull’andamento dei lavori a Palazzo dei Normanni, dove la coalizione segna il passo.

Nuvole nere sulle variazioni di bilancio

Un primo segnale era arrivato nella seduta di martedì 6 maggio, con la bocciatura dell’articolo 1 dello stesso ddl. Il clima nella coalizione di governo è pesantissimo, tra richieste di rimpasto e accuse incrociate sul mancato rispetto delle intese pre-elettorali nei sei Liberi consorzi andati al voto. In questo contesto, si prevede un percorso complesso per la manovrina da 50 milioni di euro, ora all’esame delle commissioni dell’Ars e la cui approvazione in Aula è attesa per la fine del mese.