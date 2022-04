Centrosinistra, “Cambiare. Adesso”: l’appello pro Claudio Fava

Tra gli oltre cento firmatari anche alcuni deputati del Pd.

PALERMO – Politici, sindacalisti, attivisti, intellettuali ed esponenti della società civile: oltre cento firme a sostegno della candidatura di Claudio Fava a Palazzo D’Orleans.

I nomi “chiave” destinati a fare discutere

“Cambiare. Adesso”. Si chiama così l’appello destinato ad accendere lo scontro nel campo progressista nel giorno in cui si insedia il tavolo tecnico per decidere il metodo nella scelta dei candidati alla presidenza ma soprattutto a Palermo sarà presente il segretario nazionale Enrico Letta (non esattamente due coincidenze). Il perché è presto detto, basta scorrere i nomi dei firmatari per notare qualche endorsment di peso di area Pd. Rosy Bindi, Laura Boldrini, Erasmo Palazzotto ma anche ex deputati dem come Miguel Donegani. Accantonata per un momento la partita interna alla coalizione, resta il dato che Fava può comunque vantare la presenza, tra gli altri, di sostenitori del calibro di Fiammetta Borsellino, Nando Dalla Chiesa, Roberto Alajmo ed Enrico Deaglio.

L’appello: il disastro targato Musumeci

Ma veniamo al contenuto dell’appello che si apre con una fotografia impietosa dell’operato di Nello Musumeci e della sua maggioranza di governo. I cinque anni del governo Musumeci hanno prodotto un significativo arretramento nella vita dei siciliani e delle siciliane rendendo ancor più opaca e distante la politica, ancor più diseguale e dolente la società. Questa infelice stagione si avvia finalmente alla conclusione: adesso è necessario voltare pagina”, si legga.

L’endorsement per Fava

Poi un passaggio sulla coalizione. “Per la prima volta tutte forze progressiste, democratiche, ambientaliste e civiche sono unite e determinate a vincere le elezioni regionali nel prossimo autunno: un esito che può cambiare il destino civile della Sicilia, offrendo al tempo stesso uno slancio positivo per gli assetti politici dell’intero Paese”, continua. “Anche per questo la scelta del candidato alla Presidenza della Sicilia attraverso le primarie non sarà un atto di routine: è l’occasione per mobilitare e impegnare tutte e tutti coloro che intendono mettere i diritti e la dignità sociale, la cura del territorio e la trasparenza amministrativa in cima alle priorità dell’agenda politica. Perché un’altra Sicilia sarà possibile solo a patto che il futuro presidente sappia rappresentare in modo inequivocabile la volontà di riscatto di questa terra”, si legge ancora prima dell’endorsment. “Per tali ragioni sosteniamo la candidatura di Claudio Fava, sicuri che attorno a lui – alla sua storia umana e politica, all’impegno di questi anni – si possano ritrovare le intelligenze, le energie e le passioni civili che occorrono per dare alla Sicilia il cambiamento e il governo che merita.”, scrivono i sostenitori. Insomma, il guanto di sfida è stato lanciato. In attesa che gli alleati schierino i loro candidati sullo scacchiere della partita interna ai giallorossi.

I firmatari

Fiammetta Borsellino, Rosy Bindi, Nando dalla Chiesa (sociologo) Roberto Andò (regista), Laura Boldrini (dep. PD), Armando Spataro (già proc. Rep. Torino), Roberto Alajmo (scrittore), Enrico Deaglio (scrittore) Lillo Gangi (coord. reg. Libera) Nicola Grassi (ASAEC) Salvo Lipari (pres. reg. ARCI) Francesco Lucchesi (segreteria reg. CGIL) Giusi Milazzo (segr. reg. SUNIA Sicilia) Rosanna Moncada (segr. gen. CGIL Caltanissetta) Giuseppe Scifo (segr. Camera Lavoro Ragusa) Maria Flavia Timbro (dep. Articolo 1) Erasmo Palazzotto (dep. PD) Valentina Palmeri (dep. Regionale Europa Verde) Francesco Aiello (sindaco di Vittoria) Pino Apprendi (già dep. PD) Claudio Arestivo (imprenditore sociale) Maria L. Collica (già sindaca di Barcellona) Andrea Cusumano (già ass. cultura PA) Mariangela Di Gangi (attivista sociale, Palermo) Antonio Di Grado (già ass. cultura CT) Miguel Donegani (già dep. PD) Massimo Fundaró (già dep. Verdi) Fausto Melluso (cons. com. PA) Pierpaolo Montalto (avvocato, Catania) Enzo Napoli (già segr. prov. PD CT) Ottavio Navarra (editore) Gery Palazzotto (giornalista) Concetto Scivoletto (già senatore) Dario Accolla (scrittore, movimento diritti LGBTQ ) Pompeo Benincasa (operatore culturale)Salvatore Cacciola (sociologo, Catania)Josè Calabrò (“No discarica” Misterbianco)Maurizio Caserta (economista)Cristina Cascio (dirigente scolastica) Paolo Castorina (fisico) Luigi Carollo (movimento diritti LGBTQ) Franco Cosca (segr. gen. Fillea Caltanissetta-Agrigento) Vincenzo Cubito (segr. Gen. Fillea Catania) Santo Gringeri (pres. Arci Messina) Matteo Iannitti (giornalista, Catania) Massimo La Piana (attivista, Misterbianco) Aldo Lombardo (direttore d’orchestra) Giuseppe Marsala (architetto) Luciano Modica (amministratore Giudiziario) Giuseppe Montemagno (pres. Arci Caltanissetta) Cristian Picciotto (musicista)Dario Pruiti (pres. Arci Catania) Antonio Riolo (politologo)Claudio Saita (sociologo) Mila Spicola (insegnante) Andrea Vanella (segr. Camera Lavoro Trapani) Salvo Badalamenti (vicesindaco Carini) Romeo Bonsignore (presidente cons. com. San Cataldo) Rosetta Noto (presidente cons. com. Vittoria) Giuseppe Grasso (presidente cons. com. Santa Venerina) Roberta Bellia (vicepresidente cons. com. Carini) Francesca Millauro (ass. com. Agira) Giuseppe Fiorellini (ass. comunale Vittoria) Paolo Anzaldi (direttivo Cgil Caltanissetta) Fracesco Anzaldi (direttivo cgil Caltanissetta) Marisa Barcellona (Biochimica, Catania)Carlo Barchitta (Scordia Bene Comune) Paolo Castiglia (movimento ambientalista Cefalù) Carlo Colloca (sociologo, Catania) Giuseppe Culcasi (movimento civico Siamo Custonaci) Annalisa Giocondo (direttivo Cgil Caltanissetta)Nuccio Gibilisco (movimento civico Palazzolo Acreide) Bianca Guzzetta (dirigente scolastica, Palermo) Dario Gulisano (Camera del lavoro di Catania) Maria Pia Erice (pubblicitaria, Trapani)Marcello Failla (insegnante, Catania) Vincenzo Indorato (direttivo cgil Caltanissetta) Claudio Longo (dirigente CGIL Sicilia)Giusy Mandalà (ricercatrice audiovisiva, Palermo) Carmen Mangiaglia (segreteria Fiom Catania) Giuseppe Manninno (Si Randazzo) Tommaso Mauceri (giurista, Catania) Dario Montana, Paolo Modica (direttivo Fiom Cgil) Carmelo Nigrelli (urbanista, Catania) Sergio Norato (direttivo cgil Caltanissetta) Maria Luisa Presti (assemblea regionale PD) Sergio Rossitto (medico, Piazza Armerina) Valentina Ruffino (Lavoratrice Coop Radenza) Lele Russo (avvocato e attivista LGBTQ, Catania) Giampaolo Schillaci (ingegnere agrario, Scicli) Turi Siracusa (cgil Catania) Sergio Sergi (giornalista, Messina) Lillo Spitale (Spi Madonie) Roberto Strano (fotografo, Caltagirone)

Rosa Torrisi (avvocata, Catania) Giulio Toscano (ex magistrato, Catania)

Tindaro Truglio (avvocato, Catania) Gioli Vindigni (attivista sociale, Catania) Giovanni Volpe (regista) Nino Bartolotta (cons. com. Limina) Franco Buffa (cons. com. Custonaci) Raffaella Campo (cons. com. Barcellona Pozzo Di Gotto) Gianfranco Casale (cons. com. Mazara del Vallo) Liliana Catanzaro (cons. com. Campobello) Pasquale Cucchiara (cons. com. Favara) Maria Carmela D’Antiochia (cons. com. Scicli) Danilo Festa (cons. com. Motta S. Anastasia) Nicola Fici (cons. com. Marsala) Resi Iurato (cons. com. Scicli) Santi La Rosa (cons. com. Monforte) Antonio Mamì (cons. com. Barcellona Pozzo Di Gotto) Valerio Marletta (cons. com. Palagonia) Graziana Morina (cons. com. Agira) Carla Prinzivalli (cons. com. Campobello) Andrea Puleo (già assessore com. Burgio) Mario Rodriguez (cons. com. Marsala) Eugenio Russo (cons. com. Scordia) Luigi Salonia (cons. com. Sortino) Andrea Sgroi (cons. com. Carini) Gabriele Sidoti (cons. com. Barcellona Pozzo Di Gotto) Francesca Silluzio (cons. com. Sortino)