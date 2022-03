‘Amanti diabolici’: dopo l’omicidio sesso con gli abiti della vittima

Il macabro retroscena intercettato dai carabinieri

PALERMO – Il piano diabolico dei due amanti, accusati di avere ucciso Carlo La Duca, avrebbe previsto anche di screditare la figura della vittima.

La moglie, Luana Cammalleri, e il migliore amico della vittima, Pietro Ferrara, nelle dichiarazioni rese agli investigatori e ai giornalisti hanno seminato indizi con l’obiettivo di condurre gli inquirenti fuoristrada. O comunque lontani dall’individuare le loro responsabilità.

E così dissero che La Duca era “alcolista” e “pieno di debiti”. Che usciva di notte per andare a “prostitute”, che “maltrattava” la moglie che per questo lo aveva denunciato. La donna davanti alle telecamere recitava la parte di chi era in ansia – “… piangevo e dicevo scusate scusate e mi giravo la faccia” – ed invece in cuor suo ammetteva di provare “odio” verso coloro che la chiamavano “signora La Duca”.

Anche Ferrara avrebbe recitato la parte dell’amico distrutto dal dolore. Eppure ai due amanti nulla interessava delle sorti di La Duca. “Basti osservare che soltanto dieci giorni dopo la scomparsa, esattamente il 29 febbraio – scrivono gli investigatori – i due amanti hanno fantasticato sui loro prossimi incontri di natura sessuale”.

Il racconto era macabro. La donna avrebbe indossato la camicia di seta ed il gilet che il marito, che entrambi chiamavano la “bestia”, aveva indossato il giorno del loro matrimonio. Indumenti che Ferrara le avrebbe strappato via e con i quali si sarebbero asciugati le parti intime una volta consumato il rapporto sessuale.

Ferrara si sarebbe disfatto della camicia, “la metto in un sacchetto e gli do fuoco”. Oppure la avrebbero riutilizzata per un altro macabro rapporto sessuale. La Duca ad un certo punto sarebbe diventato un ostacolo da eliminare per mettere le mani sui suoi beni e sulla sua azienda agricola. E così, secondo la Procura, avrebbero organizzato un agguato per uccider l’imprenditore agricolo e fare sparire il suo corpo.