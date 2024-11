Cerda, maxi sequestro di giocattoli, accessori e cosmetici non sicuri

L'operazione della guardia di finanza di Termini Imerese

PALERMO – I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo hanno sequestrato oltre 200 mila accessori di vario genere in un negozio di Cerda (Palermo). I controlli sono stati eseguiti dalle fiamme gialle di Termini Imerese che hanno trovato numerosi prodotti che non riportavano come prevede la legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dal codice del consumo, senza le informazioni circa il luogo d’origine, il produttore o l’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. In alcuni casi i prodotti erano sprovvisti del marchio Ce.

Sono stati sequestrati giocattoli, accessori decorativi, addobbi natalizi (lampadine led per albero di natale), prodotti per la persona (elastici per capelli, bracciali, e orecchini), materiale da ferramenta, accessori per piscina (cuffie) e turistici (portachiavi riportanti simboli tipici della Sicilia), nonché cancelleria per scuola e ufficio (post-it, etichette, spillatrici e graffette).

Le fiamme gialle hanno, inoltre, rinvenuto e sequestrato cosmetici (eyeliner e lucida labbra) nocivi per la salute, in quanto mancanti delle indicazioni minime previste dalla normativa vigente. Oltre al sequestro della merce, il commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione di sanzioni fino a un massimo di circa 40 mila euro.