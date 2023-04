Certezze palermitane: piove, Mondello si allaga

L'abbandono di una borgata.

Ci sono cose che resistono al tempo, ai cambiamenti e alla novità. Una l’abbiamo in casa: quando piove, Mondello si allaga. Anche se cadono le quattro gocce da luogo comune. Si allagano i vicoli, che rendono impraticabile la circolazione, aggravata dai fossi e dalle buche. Si allagano le strade principali. Si allaga via Lanza di Scalea (foto) che, vista dalla macchina, offre un profilo veneziano. Pioggia che porta sporcizia e che rimane il simbolo dell’abbandono più concreto di una borgata in rovina. Questo a Palermo non cambia mai. Perché? (rp)