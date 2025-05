Palermo, Dionisi: “Turnover col Cesena? Giocherà chi sta bene”

L'allenatore: "Ci giochiamo uno scontro diretto"

“Non c’è tempo neanche di pensare a quello che è stato, anche se dovremmo analizzarlo perché è stata una partita non positiva, nel risultato e nella prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Però dobbiamo pensare alla prossima, dobbiamo recuperare energie e positività e mettere dentro tutto nella prossima partita”. Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, parla così ai microfoni ufficiali del club rosanero alla vigilia della gara contro il Cesena, commentando anche l’ultima sconfitta casalinga contro il Sudtirol.

“La lotta playoff è molto equilibrata, lo sapevamo, siamo lì in mezzo – prosegue l’allenatore -. Qualcuno rimarrà dentro, qualcuno fuori e noi vogliamo rimanere dentro. Domenica ci giochiamo uno scontro diretto. Sono importanti questi giorni, ma anche la testa e la mentalità. Quello che ci è mancato nel secondo tempo contro il Sudtirol non deve mancare nella prossima partita (contro il Cesena, ndr)”.

“Noi veniamo da una sconfitta, non conta quello che hai fatto ma quello che metti dentro la partita. Il Cesena ha qualità, ci ha reso la vita difficile all’andata, sta facendo un buon campionato come tutte le neopromosse. Hanno grande entusiasmo, sarà una gara difficile. Turnover? Giocherà chi sta bene. Niente tifosi rosanero al Manuzzi? È un peccato, penalizza i nostri sostenitori e mi dispiace tanto, c’è bisogno dell’apporto di tutti come è successo contro il Sudtirol”, ha concluso Dionisi.