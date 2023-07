‘Chi l’ha visto’: “Marcello Volpe a Berlino?”, parla la madre

Il ragazzo scomparve da casa il12 luglio del 2011. La nuova segnalazione.

1' DI LETTURA

“Dice di chiamarsi Marcello e di voler tornare dalla mamma in Sicilia”: Il giovane segnalato nei pressi di Berlino a Zelendorf è Marcello Volpe, scomparso esattamente 12 anni fa da Palermo? La somiglianza confermata da chi lo ha incontrato, ma lui per ora non si trova”. La trasmissione ‘Chi l’ha visto’ (la foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook) torna sulla vicenda del giovane sparito da casa, lo ha fatto nella puntata di ieri. Marcello è invisibile dal 12 luglio 2011. Tutti gli sforzi compiuti per trovarlo sono risultati vani.

“Temo che sia l’ennesima delusione, ma spero che non sia così – dice Laura Zarcone, la mamma di Marcello -. Mi hanno telefonato. A quanto pare una coppia di italiana, a Berlino, ha incontrato questo ragazzo che si è sentito male e che avrebbe detto: ‘Mi chiamo Marcello, vorrei tornare a casa in Sicilia’. Ma lui non si trova più. Non si sa che fine abbia fatto. Ovviamente sono cose che ti spezzano il cuore”.

Laura Zarcone, nei giorni precedenti all’anniversario, aveva raccontato questi anni a LiveSicilia.it: “In questi dodici anni non abbiamo mai perso la fede. Confidiamo sempre che possa tornare. Cosa è successo davvero? Non lo so. Non ho la più pallida idea. Alla squadra mobile di Palermo abbiamo incontrato soltanto persone meravigliose e attente che non ci hanno mai fatto sentire soli e che sono andate oltre il semplice discorso professionale”.

Nel 2017 c’era stato un altro avvistamento in Spagna e sembrava che fosse quello giusto. L’amarezza, quando di scoprì una falsa pista, fu grande. Circa un anno fa, un amico di famiglia ha creduto di avere incontrato Marcello su un mezzo pubblico, a Milano. (rp)