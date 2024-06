Chiede 20 euro in cambio del telefono rubato: arrestato un 28enne

La vittima si rivolge alla polizia e lo fa arrrestare

CATANIA – Chiede 20 euro in cambio di un telefonino rubato un paio di settimane prima. Ma all’appuntamento, la vittima, si presenta con la polizia e una banconota contrassegnata. Per questo un 28enne bulgaro, autore di una tentata estorsione con cavallo di ritorno a dir poco esigua, è stato arrestato.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania. Il ventottenne è descritto come già noto alle forze dell’ordine. È un pluripregiudicato, più volte denunciato dagli stessi agenti della Polfer per furto e rapina ai danni dei passanti in via Tezzano.

La polizia ha raccolto la denuncia della vittima. Il 28enne lo aveva contattato e gli aveva chiesto 20 euro. Quando ha preso i soldi, però, ha persino cercato di allontanarsi senza ridare il telefonino. A quel punto la polizia lo ha bloccato. Ora si attende la direttissima.