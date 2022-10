Chiude ancora la piscina comunale, Figuccia pensa ai privati

La causa è legata ad una elettrovalvola che fa disperdere l'acqua della vasca interna

PALERMO – Ebbene sì, la piscina comunale di Palermo non ha pace. Nei giorni scorsi l’impianto, che era chiuso per la legionella, ha riaperto per richiudere in maniera immediata. Questa volta a causa di una elettrovalvola che non funziona bene e che, quindi, fa disperdere l’acqua della vasca interna.

L’assessore Figuccia annuncia di aver “già contattato l’Amg, con cui il Comune ha stipulato un contratto di servizio. Per la riparazione ci vorrà qualche giorno“.

Nel frattempo, quindi, gli iscritti agli enti di promozione che vorranno allenarsi potranno usare la piscina esterna che sarà aperta dalle 8 alle 14.30. Le società sportive, invece, potranno utilizzare la struttura fino alle 21.30.

L’assessore Figuccia, nel frattempo, pensa di affidare la struttura ai privati. “L’impianto di viale del Fante è un malato grave e necessita di cure costanti pensando ad un bando pubblico. Spesso si tratta di piccoli interventi che solo una ditta privata può eseguire in pochi giorni. Inoltre cercheremo di utilizzare i fondi PNRR per rendere più moderna la struttura“.