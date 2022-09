Chiuso l’accordo tra Villa Aurelia e Asp, Razza: “Evitati i licenziamenti”

L'intervento delll'assessore alla Salute della Regione Siciliana.

SIRACUSA. “Ringrazio il prefetto Scaduto, che conferma il suo grande valore come istituzione di garanzia, e tutte le parti istituzionali e i rappresentanti dei lavoratori presenti al tavolo convocato oggi: abbiamo scongiurato il licenziamento di tutti i lavoratori. Sarà firmato entro lunedì il contratto tra Villa Aurelia ed Asp, abbiamo chiarito i termini delle clausole previste dalla legge e verrà convocato la prossima settimana a Palermo un tavolo sulla transazione sottoscritta nel 2018. Ne sono contento anche perché, come in questi anni abbiamo dimostrato, l’attenzione del governo regionale verso Siracusa è alta e sono certo continuerà ad esserlo anche dopo il termine del mio mandato”, così l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza.

“Ringrazio l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per aver concluso positivamente la vicenda di Villa Aurelia a salvaguardia dei dipendenti e delle loro famiglie che rischiavano il licenziamento. Lo ringrazio per l‘attenzione dedicata ai cittadini, ai pazienti che hanno bisogno di cure nella loro città e non lontani dalle proprie famiglie”, così la dottoressa Francesca Catalano, candidata di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana nel collegio di Siracusa.