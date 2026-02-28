 Ciclone, la Cna balneari: “Il fondo Ue per estendere le concessioni”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ciclone, la Cna balneari: “Il fondo Ue per estendere le concessioni”

Il presidente: "Il Governo regionale e l'assessore Savarino sulla strada giusta"
I DANNI
di
1 min di lettura

CATANIA – “Alla luce dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry, che ha sconvolto il profilo delle coste siciliane”, Cna balneari Sicilia chiede “l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsue)”. E “non soltanto come sostegno economico, ma come strumento normativo per ottenere una estensione delle concessioni demaniali marittime oltre la scadenza del 30 settembre 2027”.

“Il ciclone – si legge in una nota della Cna balneari Sicilia – ha reso irriconoscibili ampie aree costiere, cancellando tratti di arenile e modificando la conformazione naturale su cui si basano i Piani di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) adottati dai Comuni. Senza una revisione approfondita di questi piani – che richiede tempo, rilievi tecnici e nuove valutazioni ambientali – qualsiasi gara pubblica sarebbe oggi impraticabile e giuridicamente nulla”.

La proposta: “Un’estensione delle concessioni”

“Per questo – spiega la nota – Cna balneari propone una estensione delle concessioni direttamente collegata ai tempi di ricostruzione e alla effettiva possibilità di ripristinare le attività. Una misura che non rappresenta un privilegio, ma una risposta necessaria e proporzionata a una calamità naturale senza precedenti”.

“Il Governo regionale e l’assessore Savarino stanno seguendo la strada giusta – dichiara Mario Fazio, presidente di Cna balneari Sicilia – noi vogliamo sostenerla con proposte concrete. Chiedere alle imprese di partecipare a gare su spiagge che non esistono più significherebbe condannarle alla chiusura”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI