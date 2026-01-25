Ciclone Harry, De Luca: “La visita di La Russa è segnale d’attenzione”

Il sindaco e deputato ha illustrato le principali criticità riscontrate lungo la fascia costiera di Mazzeo

TAORMINA (MESSINA) – “Desidero ringraziare il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il prefetto Cosima Di Stani per la presenza questa mattina a Taormina, nella frazione di Mazzeo, per constatare direttamente la gravità dei danni causati dal ciclone Harry”. Così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, al termine del sopralluogo sui luoghi colpiti dal ciclone Harry.

“La visita delle massime istituzioni dello Stato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio profondamente ferito – prosegue De Luca -. Ho consegnato al presidente del Senato la proposta di ordinanza nazionale di Protezione civile necessaria per affrontare l’emergenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri”.

Il sindaco ha illustrato le principali criticità riscontrate lungo la fascia costiera di Mazzeo, evidenziando i rischi per la sicurezza, per le infrastrutture e per il sistema economico-turistico del territorio.

“La Russa si è detto in linea con quanto da giorni rivendico, ovvero che la gravità della situazione impone una mobilitazione straordinaria – aggiunge De Luca -. L’obiettivo deve essere ricostruire bene e farlo in fretta. Per questo chiediamo non solo risorse economiche, ma soprattutto procedure straordinarie. Harry ci ha messo in ginocchio, ma la buona amministrazione deve farci risorgere come un’Araba Fenice”.