La Russa nel Messinese: presto gli aiuti per i danni del ciclone

Il presidente del Senato e il presidente dell'Ars Galvagno nelle zone colpite dal maltempo

SANTA TERESA DI RIVA (MESSINA) – “Sono qui a testimoniare, come presidente del Senato, a parlare a nome di tutte le forze politiche e del governo, la volontà di aiutare profondamente e velocemente questa zona duramente colpita dal maltempo e che vive di turismo. E siccome l’estate sta arrivando, bisogna fare presto”.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un sopralluogo a Santa Teresa di Riva e Letojanni, due delle zone del Messinese tra le più colpite dal ciclone Harry. “Poca solidarietà in Italia? No, assolutamente no, io a Milano, per esempio, ho visto molta solidarietà nei confronti delle zone colpite dal maltempo”, ha risposto a una domanda.

“Vicinanza del Senato alla tragedia: di questo si tratta”

“Credo – ha proseguito La Russa a Letojanni – che sia una doverosa visita per testimoniare la vicinanza del Senato e quindi di tutte le forze politiche che sono presenti al Senato alla tragedia, perché di questo si tratta. Sono Comuni che vivono di turismo e lo Stato deve avere la prontezza e la velocità di cercare, nei limiti del possibile, di rimarginare, senza fare figli e figliastri, con la velocità più ampia possibile, ma anche con le risorse necessarie”.

“Il Ponte sullo Stretto e grandi infrastrutture in Sicilia? Non lo metterei in discussione qui, è un approccio quasi ideologico. Al contrario, devono farci ricordare che la Sicilia è culturalmente, politicamente e costituzionalmente attaccata all’Italia, come lo sono Calabria e Sardegna, e che presto, col Ponte, lo sarà anche geograficamente”.

Il presidente dell’Ars: “Siciliani sempre generosi, da altri non vedo…”

“Ricordo che i siciliani sono sempre i più generosi, a volte si tolgono il pane dalla bocca in presenza di situazioni d’emergenza. Da parte degli altri, invece, non ho visto numeri d’emergenza o conti correnti dedicati. Probabilmente verrò criticato per questo mio modo di vedere, ma ritengo da siciliano di dover difendere i miei corregionali”. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, in visita a Letojanni, una delle zone devastate dal ciclone.

