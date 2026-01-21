Ciclone Harry, il mare invade Catania: la conta dei danni

Il punto

CATANIA – È il giorno della conta dei danni a Catania dopo la violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry. Le mareggiate e il vento impetuoso hanno colpito duramente il litorale cittadino, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione, soprattutto lungo la costa.

Il mare ha invaso strade e marciapiedi, trascinando detriti, sabbia e massi. Particolarmente colpito il lungomare della scogliera di Ognina, dove l’asfalto è stato in parte divelto dalla furia delle onde, mentre la sabbia della Plaia è stata riversata sulle carreggiate. Distrutto uno storico ristorante nella spiaggetta di San Giovanni Li Cuti, simbolo della Catania marinara, spazzato via dalla violenza del mare.

Situazioni critiche si sono registrate anche nelle aree abitate lungo la costa, con abitazioni, negozi e scantinati allagati. Diverse famiglie sono state soccorse e fatte allontanare dalle proprie case per motivi di sicurezza. Danni ingenti anche nei centri vicini, come Riposto e Stazzo, dove il mare ha abbattuto muri di abitazioni affacciate sul lungomare.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha parlato di un “fenomeno mai visto in 60 anni”, sottolineando l’eccezionalità dell’evento. Nelle scorse ore sono proseguiti senza sosta gli interventi della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza le aree più colpite e ripristinare le condizioni minime di viabilità.

Con l’attenuarsi del maltempo, l’attenzione si sposta ora sulla stima complessiva dei danni e sulle misure da adottare per la ripresa, mentre resta alta la preoccupazione per la fragilità del litorale e per l’impatto che l’emergenza avrà sull’economia e sul tessuto urbano della città.

Intanto, anche domani, le scuole di Catania resteranno chiuse.