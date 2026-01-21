Maltempo a Catania, ancora scuole chiuse: stop anche a parchi e giardini

Le decisioni del sindaco per la giornata di giovedì 22 gennaio 2025

CATANIA – A seguito dei gravi danni causati dal ciclone Harry, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha convocato nel Palazzo degli Elefanti una riunione operativa con la giunta e la dirigenza comunale per fare il punto sugli interventi di sicurezza già effettuati e coordinare le azioni di ripristino, in sinergia con il governo nazionale e regionale.

Al termine dell’incontro, il primo cittadino ha disposto la redazione di una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, 22 gennaio 2025, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento consentirà di verificare eventuali danni agli edifici scolastici e garantire il rientro di alunni e studenti in condizioni di massima sicurezza.

Per ragioni di prevenzione, domani resteranno chiusi anche tutti i parchi e i giardini pubblici della città.