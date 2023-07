“Cimiteri, vergogna archiviata: a Palermo niente bare in deposito”

Il Comune: le tumulazioni ormai avvengono in maniera ordinaria, non accadeva da decenni - VIDEO

1' DI LETTURA

PALERMO – “Da quasi un mese non ci sono più bare in deposito, le inumazioni e le tumulazioni avvengono in maniera ordinaria come non avveniva da decenni. C’è da lavorare per mettere il sistema in sicurezza e per far si che episodi e vicende come questa non si ripetano”. Così l’assessore ai Servizi cimiteriali, Salvatore Orlando prima dell’inizio della conferenza stampa presso il cimitero dei Rotoli di Palermo. Sul posto si attendono il Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per fare il punto sui lavori. cimitero.

“Il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci – aggiunge Orlando – c’è stato vicino in questa fase, consentendoci di alleggerire una serie di procedure e di archiviare questa vicenda in tempi più brevi. Oggi il ministro constaterà l’avanzamento dei lavori. E ci sarà un importante avvenimento che si attende da decenni in questo cimitero ma sarà il sindaco Lagalla ad annunciarlo”. Ma c’è ancora molto da fare.