Era impegnato nella demolizione delle sepolture abusive

1' DI LETTURA

PALERMO – Un operaio della Reset è rimasto ferito mentre lavorava al cimitero dei Rotoli a Palermo alla demolizione delle sepolture abusive.

Una lastra di marmo è crollata sulla spalla e sul braccio del lavoratore. Per fortuna solo alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni come hanno stabilito i medici del pronto soccorso di Villa Sofia che hanno medicato l’operaio.