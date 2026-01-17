Cimitero dei Rotoli, la protesta dell’opposizione: “Si fermino i lavori”

La nota al sindaco e al presidente del consiglio comunale

PALERMO – I consiglieri comunali di Palermo Franco Miceli, Rosario Arcoleo, Massimo Giaconia Fabio Giambrone e Alberto Mangano, esponenti delle opposizioni, hanno inviato una nota al sindaco Riberto Lagalla, al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo e ai capigruppo per “denunciare il grave danno che si sta perpetrando alla struttura di valore storico architettonico ed artistico del cimitero dei Rotoli, con la scelta di edificare nuove tombe lungo l’asse del cimitero di via della Misericordia”.

“Riteniamo – dichiarano – questa scelta grave e inopportuna che avrà come conseguenze lo stravolgimento dell’impianto storico del cimitero, creando allo stesso tempo una inaccettabile compromissione degli spazi in cui sono collocate le tombe e le cappelle storiche che rendono il cimitero del Rotoli un patrimonio vincolato da salvaguardare e valorizzare”.

“Altrettanto grave è il fatto che la decisione di edificare le nuove tombe sia stata assunta successivamente alla dichiarazione di fine dell’emergenza cimiteriale, avvenuta nel giugno del 2023, da parte del sindaco nel suo ruolo di commissario straordinario all’emergenza cimiteriale e, da come è possibile evincere dalla documentazione in nostro possesso, la conferenza dei servizi, in cui è stato approvato il progetto, si è tenuta successivamente alla dichiarazione della fine dell’emergenza, in una fase, quindi, in cui riteniamo non più applicabili le procedure straordinarie ed ogni decisione doveva e poteva essere assunta seguendo la normale prassi, per cui la variante urbanistica e la variante al piano cimiteriale vigente doveva necessariamente avere la formale approvazione del consiglio comunale”.

“Chiediamo di convocare con urgenza la conferenza dei capigruppo per affrontare nel merito la gravità della situazione e di sospendere immediatamente i lavori in corso per consentire al consiglio di fare le valutazioni del caso e assumere le opportune decisioni”.