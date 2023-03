Cimitero, Anastasi al Commissario: “Vandali e ladri, azione criminosa”

L'impennata di furti al cimitero di Catania.

CATANIA. Furti sacrileghi e vandalismi al cimitero monumentale di Catania potrebbero nascondere “un’azione criminosa con altre finalità”. È quanto ha segnalato il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, che ha scritto al Commissario straordinario del Comune per denunciare ciò che starebbe accadendo. “Questa Presidenza ha accolto numerosissime richieste da parte dei cittadini che segnalano gravi atti di vandalismo all’interno delle cappelle site presso il Cimitero Monumentale di Catania, furti di ornamenti e altro”, scrive Anastasi.

Il presidente poi mette in risalto il fatto che questo genere di dinamiche criminali si sarebbero aggravate “ulteriormente in questi ultimi giorni”, tanto da poter “indurre a presupporre un’azione criminosa con altre finalità. Pertanto, chiedo alla S.V. in indirizzo di volere trasferire questo grave stato di disagio a S.E. Il Prefetto di Catania allo scopo di predisporre eventuali azioni repressive e di prevenzione, garantendo ai nostri concittadini legalità e sicurezza”.