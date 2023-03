Circolo della Vela Sicilia, Torresani vince la Mini650 a Punta Ala

Replicato il successo dello scorso anno

Buona la prima per il velista e navigatore Alessandro Torresani, romano, 30 anni, che a bordo del Pogo 3 Porto Rosso Softway ITA 1012 in coppia con Francesco Fabiani ha vinto a Punta Ala la regata d’altura Arcipelago 6.50, che apre la stagione più importante per la Classe Mini, velieri di appena 6 metri e mezzo concepiti per una delle più famose regate oceaniche, la Mini Transat.

Alessandro Torresani ha replicato il successo dello scorso anno in questa regata: dodici mesi dopo, con tanta esperienza in più, uno sponsor importante e il supporto del Circolo della Vela Sicilia, con questa beneaugurante vittoria inizia la fase di avvicinamento alla Mini Transat 2023 che partirà da Les Sables d’Olonne in Francia a settembre. Una classe e una regata che hanno dimostrato di essere la fucina di futuri navigatori oceanici italiani, come dimostrano le storie di Giancarlo Pedote, Ambrogio Beccaria, Alberto Bona, Andrea Fornaro e altri ancora.

La linea d’arrivo è stata tagliata da 18 barche, con un solo ritirato. Nell’ordine sul traguardo il Proto Arkè ITA 342 con Capozzi e Di Monaco, davanti a Otaquè ITA 414 con Carboni e Ledda, quindi il primo Serie Porco Rosso Softway ITA 1012 con Torresani e Fabiani, seguito da altri due Proto, Humans by Nature FRA 866 con Bacau e Catalano, il WIP Speedy Banzai ITA 1086 con Cecilia Zorzi e Giulia Fava, protagoniste di una grande regata. Secondo e terzo posto nella categoria Serie rispettivamente a Morgane ITA 1078 con Francesco Renella in coppia con A. Perrone, e Gin Tonic ITA 520 con Francesco Farci e Paolo Mureddu.