Cittadella di Boccadifalco, il consiglio approva la variante della bretella

La variante urbanistica servirà ad alleggerire il traffico nella zona in cui si trasferiranno gli uffici della questura

PALERMO – Dopo un iter lungo e travagliato, fatto di pareri tecnici, di regolarità contabili, di studi di fattibilità, relazioni, progetti e modifiche, la nuova variante della bretella che collegherà via Pitrè e via Leonardo Da Vinci sembra vicina alla realizzazione. È stata approvata stamattina, all’unanimità in Consiglio Comunale, la variante urbanistica proposta dall’Assessore Maurizio Carta. Un risultato inaspettato, visto che il disco verde è arrivato sia da maggioranza che opposizione, frutto anche del lavoro di mediazione della commissione guidata da Antonio Rini e che ha portato all’approvazione di alcuni emendamenti.

Il percorso del nuovo collegamento

La nuova bretella sarà una strada molto ampia. Ben due carreggiate separate, ciascuna con due corsie per direzione di marcia. Inizierà il suo percorso nel quartiere Margifaraci e si estenderà per circa 500 metri costeggiando via Belvedere. Poi, incrociate sul suo cammino via San Domenico Savio e via Leonardo Ruggeri, arriverà a destinazione in via Leonardo Da Vinci. Lo spazio destinato al tratto tra via Pitrè e via Belvedere sarà costruito in gran parte sull’area dell’aeroporto militare.

Il progetto ha assegnato grande importanza alla mitigazione del rischio idraulico, prevedendo ampie vasche di accumulo delle acque meteoriche e il loro utilizzo per l’irrigazione delle vaste aree verdi del progetto generale. Lungo tutto lo sviluppo della bretella stradale dovranno esserci, poi, adeguate piantumazioni arboree, proprio per incrementare i servizi ecosistemi dell’area e garantire l’invarianza idraulica. Inoltre, una delle due aree di parcheggio del progetto iniziale sarà trasformata in un’area di verde pubblico con area attrezzata per attività sportive ed educative. Nelle more, si è anche prescritto un miglioramento delle modalità di innesto della bretella con la Via Leonardo Da Vinci, per renderla più sicura ed efficiente in termini trasportistici.





La “Cittadella della Polizia” e la bretella di collegamento dal 2009

Il complesso polifunzionale della polizia di Stato nel quartiere di Boccadifalco venne definito per la prima volta nel 2009. Il valore stimato per la realizzazione della “Cittadella della Polizia” era allora di circa 250 milioni di euro. Prevedeva la costruzione di diversi uffici strategici e svariati reparti. Subito dopo la definizione del progetto però, enormi difficoltà di tipo amministrativo bloccarono l’opera. Anche reperire le somme per iniziare i lavori rappresentava un problema. Si dovette attendere il 2012 per vedere iniziare il primo step.

Sette anni dopo, nel febbraio del 2019, grazie all’attività del Provveditorato alle opere pubbliche, unitamente al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e all’Agenzia del demanio, si è riusciti a concludere l’intesa anche per la realizzazione del secondo stralcio dell’opera, vincolandolo però alla costruzione della bretella. Pur inserita nel progetto originario, non verrà comunque mai realizzata negli anni a seguire.

Qualche mese fa, al fine di sbloccare e ultimare il secondo stralcio del progetto e concludere l’opera, si è resa necessaria l’approvazione della nuova Variante urbanistica. Quella oggi votata in sede di Consiglio. Facente parte del secondo lotto del Complesso Polifunzionale, già finanziato per 102.000.000 di euro, che consentirà adesso la piena funzionalità dell’importante servizio direzionale.

L’assessore Carta: “Bretella importante per due motivi”

“La strada di collegamento Pitrè-Vinci è una bretella importante per tutta l’area di Boccadifalco per due motivi: da un lato consente la piena funzionalità della Cittadella della Polizia che costituisce un importante funzione di rigenerazione urbana e dall’altro connette due importanti arterie che collegano i grandi quartieri periferici concorrendo alla riduzione del loro isolamento“. A dichiararlo è Maurizio Carta, assessore con la delega all’urbanistica del comune di Palermo. “L’area di Boccadifalco si configura sempre più come un’area dinamica su cui saranno attuate ulteriori trasformazioni urbanistiche per arricchirla di funzioni sociali e sportive che possano renderla attrattiva per l’intera città metropolitana e per dotarla di maggiori servizi a beneficio degli abitanti del quartiere. Ringrazio l’intero Consiglio Comunale per aver arricchito l’atto, con unanime condivisione di intenti, di una discussione proficua e – ha concluso Carta – di alto profilo che ha consentito di dare un parere positivo a una variante che si inserisce in una più ampia e generale idea di città”.

Il presidente della commissione Rini: “Opera strategica”

“La delibera consente la realizzazione di un’opera strategica per lo sviluppo di un intero quartiere e lo facciamo in maniera unanime, nel pieno e convinto rispetto ambientale che è la stella polare della pianificazione urbanistica“. A dichiararlo è il consigliere Antonio Rini nonché presidente della II commissione che si occupa dell’urbanistica. “Grazie al lavoro sinergico tra Commissione e Amministrazione, l’opera avrà più verde e un’area attrezzata per il gioco dei bambini e sarà connessa con migliore efficacia all’intera rete della mobilità sostenibile. Una bella notizia per i cittadini – ha concluso Rini -, ottenuta attraverso un modello di lavoro che auspichiamo sia replicato per il bene della città anche in occasioni di processi urbanistici più generali”.

Il presidente del consiglio Tantillo: “Risultato importante che fa ben sperare”

“Il voto unanime di oggi sulla variante urbanistica per la bretella di collegamento fra via Pitrè e via Da Vinci conferma la capacità di questo Consiglio comunale di lavorare con un importante spirito costruttivo per affrontare le tante criticità della nostra città e dare risposte ai cittadini. In questo caso specifico – dichiara il presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo , la realizzazione di questo importante progetto, renderà possibile la piena operatività della nuova cittadella della Polizia e, allo stesso tempo, influirà in modo significativo sulla viabilità e sulla vivibilità di tutti i quartieri della fascia pedemontana, da Boccadifalco a Borgo Nuovo, da Baida e Altarello fino a Passo di Rigano. Un risultato importante, che fa ben sperare per il prosieguo del lavoro del Consiglio, con lo stesso spirito collaborativo che ha animato l’attività in questa prima fase della consiliatura“.

Lavoriamo per Palermo, Chinnici: “Finalmente possiamo immaginare una viabilità migliore”

“L’approvazione in Consiglio comunale della variante per la realizzazione della nuova bretella stradale tra via Pitrè e via Leonardo Da Vinci, a servizio della Cittadella della Polizia a Palermo, consente finalmente di immaginare una migliore viabilità per tutto il quartiere e per l’intera città – dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi -. Grazie al proficuo lavoro tra maggioranza e opposizione, si è arrivati ad una approvazione unanime che ha consentito di migliorare il progetto nell’interesse dei palermitani. Adesso – ha concluso Chinnici – ci auguriamo che i lavori partano in modo celere e si concludano tempestivamente”.

Dc, Bonanno: “Approvazione della variante un aspetto fondamentale per la viabilità”

“La variante urbanistica per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Pitrè e via Leonardo Da Vinci, approvata oggi all’unanimità in Consiglio comunale, rappresenta un aspetto fondamentale per la viabilità palermitana e per la riqualificazione di un’area intera. Attraverso questa delibera si dà inoltre impulso allo sviluppo pedonale e ciclabile che viene anche interconnesso con la ‘Greenway’ e con la rete della mobilità dolce della città di Palermo“. A dichiararlo è Domenico Bonanno capogruppo della DC in consiglio comunale. “La grande area parcheggio che sorgerà ci permetterà di risolvere il problema dei posteggi in quell’asse e soddisferemo le richieste dei tanti cittadini che negli anni hanno chiesto più verde, aree attrezzate per praticare sport e dedicate anche ai più piccoli. Il nostro obiettivo è rendere Palermo più vivibile, attraverso la nascita di aree green e la riduzione del traffico veicolare e della sosta selvaggia. Un sentito ringraziamento – ha concluso Bonanno – ai colleghi sia di maggioranza, sia soprattutto delle minoranze, per il proficuo lavoro svolto e per il clima di collaborazione che ci ha permesso di approvare un atto importante per la città”.

M5S, Randazzo: “Grande soddisfazione per l’esito del voto”

“L’approvazione di oggi della variante risulta un atto fondamentale per il bene del quartiere Boccadifalco e della sua viabilità“. A dichiararlo è Antonino Randazzo, capogruppo del M5S in consiglio comunale a Palermo. “Il Movimento 5 stelle si è battuto anni per questo progetto. Grazie all’intervento del deputato Varrica e dell’impegno del Governo Conte II eravamo già riusciti a reperire i fondi necessari per finanziare questo secondo stralcio e, quindi, la bretella. L’esito del voto di oggi – ha concluso Randazzo – in consiglio comunale è per noi motivo di doppia soddisfazione”.

Pd: “Atto strategico e di visione complessiva sulla viabilità”

“Approvata stamattina all’unanimità in Consiglio comunale la variante urbanistica, ex art. 7, per la realizzazione della bretella stradale tra via Pitrè e via Leonardo da Vinci, atto strategico e di visione complessiva sulla viabilità“. dichiara il gruppo consiliare del PD (Arcoleo, Piccione, Lupo, Miceli e Giambrone). “Speriamo possa intrecciarsi con la famosa greenway, vista la difficoltà di mandare a gara tale opera. Riteniamo fondamentale questo atto che giaceva in Consiglio da tre consiliature. Ne rivendichiamo la paternità – concludono i consiglieri del PD -, anche alla luce della mancanza costante della maggioranza dall’aula consiliare”.