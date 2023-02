Classi al freddo e quell’asfalto pericoloso: appello al Comune di Catania VIDEO

In viale Bummacaro una vicenda paradossale. Che fa gridare rabbia.

CATANIA. Alla fine, i genitori hanno deciso di non rimanere in silenzio. Restare con le mani in mano, si è capito, non risolve nulla. E così hanno denunciato pubblicamente quanto sta accadendo in alcune classi delle scuola Brancati frequentata dai loro figli lungo viale Bummacaro a Librino. I termosifoni non funzionano ed i bimbi sono costretti a rimanere tra i banchi con i giubbotti. Una vicenda certamente non nuova (un pò dappertutto) ma al tempo stesso certamente indecorosa. E inaccettabile.



A scanso di equivoci, la scuola è parte lesa in questa vicenda. “Nonostante si sia scritto e informato più volte gli uffici di Palazzo degli Elefanti, la situazione ancora non si è mossa”, ci dicono. E, a quanto pare, quello che urge è un intervento della ditta esterna al Comune che esegue questo tipo di lavori. Tuttavia, al momento, niente. Con la situazione che ogni giorno in più che passa diventa disperata.

Nel frattempo, pare paradossale quanto sta accadendo proprio di fronte l’istituto: viale Bummacaro è diventato, infatti, un tratto di strada completamente raschiato in superficie. Un fatto che rende pericoloso il passaggio soprattutto a bordo di un due ruote: “Ci è stato detto che stava emergendo del materiale marmoso dall’asfalto e che, quindi, era divenuto pericoloso. Ma lasciare tutto così è davvero assurdo ed ancora più pericoloso”, spiega la memoria storica nonché ex consigliere di Municipalità, Saro Patanè.



Classi al freddo ed asfalto. Sembrano argomenti scollegati: in verità, basta passare da queste parti per comprendere quanto tutto abbia un minimo comune denominatore rappresentato dall’urgenza di interventi che, mai come adesso, dovrebbero essere immediati.

La denuncia sulle due questioni è il termometro di una situazione che urge riprendere in mano.

Ed in tutta fretta.