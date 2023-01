Clochard investito da un tram: prognosi riservata a Villa Sofia

L'incidente si è verificato in via Leonardo da Vinci a Palermo

Tragico incidente a Palermo. Un clochard è stato investito da un tram della linea 2 in via Leonardo da Vinci. L’uomo (S.S., sono state rese note solo le iniziali), per cause in corso di accertamento, avrebbe scavalcato le barriere all’altezza di via Casalini, venendo colpito così dal mezzo in transito.

L’autista non avrebbe fatto in tempo a frenare. Inevitabile l’impatto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto l’ambulanza. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Intanto, i collegamenti sono rimasti sospesi, per consentire il soccorso e accertare eventuali responsabilità. Indagini in corso.