Club dirigenti marketing, 40 anni: gli ospiti e riconoscimenti

Saranno presenti esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale

PALERMO – Esattamente quarant’anni fa, l’11 Aprile del 1985, quando la cultura del marketing in Sicilia era ancora un terreno da esplorare, nasceva a Caltanissetta il Club Dirigenti Marketing: una scommessa visionaria portata avanti da Salvatore Limuti con il contributo dei Soci Fondatori quali Francesco Averna e Luisa Averna convinti che comunicazione, strategia e impresa fossero i pilastri su cui costruire sviluppo e innovazione.

Club dirigenti marketing, 40 anni

Nel tempo, il CDM è diventato un punto di riferimento nel panorama culturale siciliano, dimostrando di essere capace, grazie al contributo proattivo dei suoi soci, di anticipare tendenze, creare connessioni tra imprese, università e istituzioni, e portare l’innovazione del marketing ben oltre la semplice dimensione commerciale, trasformandola in una leva strategica per lo sviluppo del territorio.

Da quel giorno del 1985, il CDM ha saputo navigare con successo tra le acque irrequiete della storia e dei continui cambiamenti del settore, riuscendo a mantenere salda la sua identità di luogo in cui vige il confronto aperto e dinamico e istituendo due iniziative di rilevanza nazionale che tutt’oggi sono sinonimo di valore e eccellenza: il Premio Agorà, che da 37 anni valorizza le migliori campagne pubblicitarie italiane e il riconoscimento dei Cavalieri del Marketing, dedicato alle personalità che si sono distinte per visione e impatto comunicativo nel mondo dell’imprenditoria.

L’evento speciale

Per celebrare i suoi 40 anni di attività, grazie al suo attuale Presidente Antonino Salerno, il Club sta organizzando un evento speciale che si terrà Venerdì 11 Aprile 2025 presso il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas: un’occasione per guardare a quanto fatto in questi quattro decenni di storia ma anche, e soprattutto, per rilanciare una visione del marketing come motore di evoluzione e coesione sociale.

Gli ospiti e i riconoscimenti

Durante l’evento celebrativo dei 40 anni, oltre ai Soci del Club interverranno anche:

Giuseppe Giglio – Chairman di GIGLIO.COM

– Chairman di GIGLIO.COM Biagio Semilia – Founder & CEO di Digitrend

– Founder & CEO di Digitrend Pino Toro – Presidente Nazionale di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma)

– Presidente Nazionale di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) Giuseppe Russello – Presidente e A.D. di OMER

Verranno inoltre insigniti della carica di Cavalieri del Marketing: