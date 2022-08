Coca Cola richiama dei prodotti, indica zero zucchero ma lo contiene

Lo annuncia una nota pubblicata sul sito del ministero della Salute

1' DI LETTURA

Pubblicato sul sito del ministero della Salute un richiamo che riguarda Coca-Cola Original Taste per “errata etichettatura”. Il prodotto, si legge nel modello di richiamo, “contiene zucchero. La bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero e l’indicazione ‘zero zuccheri’ quando invece contiene zucchero”. Il richiamo riguarda bottiglie in vetro da 1L in confezione da 9 con scadenza l’8 luglio 2023 con lotto di produzione L2207087N della Coca-Cola HBC Italia SRL con sede dello stabilimento a Nogara (Verona). Nel richiamo si invita a verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia e qualora corrispondesse si invita a contattare il Numero Verde 800.534.934.