Codacons, Palermo seconda città con l’inflazione più alta d’Italia: la classifica

Ecco dove i prezzi crescono di più

4' DI LETTURA

In Sicilia il tasso di inflazione si conferma ancora una volta a livelli elevatissimi, con ben 3 province siciliane che figurano tra le città con il tasso più alto d’Italia. Lo afferma il Codacons, che ha rielaborato i dati definitivi a livello territoriale diffusi oggi dall’Istat.

Mentre in Italia i prezzi al dettaglio salgono ad aprile del +8,2%, a Palermo, seconda città d’Italia con l’inflazione più alta, il tasso è del +9,3%, seguita da Messina (+9,1%) e Catania (+9%) – analizza il Codacons –. Considerata la spesa media per consumi delle famiglie residenti, la stangata più alta si registra a Palermo dove un nucleo, a causa dei rincari dei listini, si ritrova a spendere in media +1.846 all’anno; +1.787 euro annui a Catania, +1.735 Messina.

Tanasi: “La Sicilia è la regione più penalizzata”

La frenata dell’inflazione registrata negli ultimi due mesi si è rivelata una “illusione ottica” dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas e, una volta terminato l’effetto calmierante dei beni energetici, il tasso è tornato a salire in modo preoccupante – commenta Francesco Tanasi professore dell’Università San Raffaele – In tale contesto la Sicilia è senza dubbio la regione più penalizzata, quella cioè dove i listini al dettaglio crescono ad un ritmo più sostenuto rispetto al resto d’Italia, dove la media si ferma al +8,2%.

Classifica delle città italiane in base al tasso di inflazione di aprile

Inflazione aprile Maggiore spesa a famiglia (in euro)

Genova 9,7% 2.114

Palermo 9,3% 1.846

Messina 9,1% 1.735

Catania 9,0% 1.787

Milano 9,0% 2.443

Perugia 8,9% 2.044

Firenze 8,8% 2.052

Ravenna 8,6% 2.078

Torino 8,6% 1.978

Bolzano 8,5% 2.259

Livorno 8,5% 1.916

Modena 8,3% 2.006

Bologna 8,2% 2.046

Bari 8,2% 1.423

Trento 8,1% 2.120

Venezia 8,1% 1.948

Padova 8,0% 1.862

Aosta 7,8% 1.930

Roma 7,7% 1.803

Napoli 7,7% 1.558

Rimini 7,6% 1.836

Brescia 7,5% 1.978

Cagliari 7,4% 1.390

Verona 7,4% 1.722

Trieste 7,4% 1.718

Campobasso 7,3% 1.337

Reggio Calabria 7,3% 1.363

Ancona 7,2% 1.431

Parma 7,0% 1.691

Reggio Emilia 6,9% 1.668

Catanzaro 6,8% 1.270

Potenza 5,8% 1.145

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Ista