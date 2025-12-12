Coez torna con il nuovo tour: live il 12 settembre a Palermo

Si esibirà live al Teatro di Verdura

PALERMO – Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70mila biglietti venduti e diverse date sold out, Coez annuncia il nuovo tour Coez Live 2026 – From The Rooftop – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – che porterà il cantautore romano ad esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia.

Tra le date annunciate, il tour arriverà in Sicilia con appuntamento al Dream Pop Fest di Palermo il 12 settembre al Teatro di Verdura. L’evento, nell’abito della programmazione 2026 della rassegna, è organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Palermo.

In occasione dell’apertura delle vendite, Coez ha voluto riservare un regalo speciale a chi acquisterà il biglietto del tour. Nelle mail di conferma sarà infatti incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di Cielo di sabbia, brano tratto da “Fenomeno Mixtape” del 2011, culto tra i fan, riarrangiato per l’occasione in chiave Rooftop.

Un gesto pensato per condividere fin da subito con il pubblico una nuova pagina, anticipando il percorso musicale che prenderà forma dal vivo nell’estate del 2026. From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un album a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando live in location dall’atmosfera unica come i teatri di pietra che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Coez Live 2026 – From The Rooftop partirà da Firenze, il 9 luglio, all’Anfiteatro delle Cascine, per poi proseguire l’11 luglio a Pompei (Anfiteatro degli Scavi), il 16 luglio a Cernobbio (CO) (Lake Sound Park), il 25 luglio a Gardone Riviera (BS) (Anfiteatro del Vittoriale), il 30 luglio a Trani (BT) (Piazza Monastero Colonna), il 28 agosto a Mantova (Palazzo Te), il 3 settembre a Macerata (Sferisterio). Il tour si concluderà il 12 settembre a Palermo (Teatro di Verdura).

Coez è reduce dal successo di 1998, l’ultimo album, uscito lo scorso giugno, che attinge dalle sonorità e dall’immaginario degli anni ’90, ispirandosi all’estetica di quel periodo. Un album che ha segnato un ritorno alle origini e allo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia. 1998, il settimo album in studio dell’artista, contiene i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody.

I biglietti sono disponibili online su http://www.vivoconcerti.com e su https://puntoeacapo.uno/ a partire da sabato 13 dicembre 2026 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00.