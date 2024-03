Colpito deposito di carburanti in Russia, i partigiani filo ucraini avanzano

Preso il controllo di alcune città di confine

KIEV – I partigiani russi filo-ucraini sono entrati nei territori delle regioni russe di Belgorod e Kursk, hanno preso il controllo di una città di confine e stanno avanzando in diverse direzioni: lo hanno annunciato gli stessi volontari sui rispettivi canali Telegram, come riportano i media ucraini. I partigiani hanno preso il controllo della città di Lozova Rudka nella regione di Belgorod e sono in corso combattimenti a Tyotkino, nella regione di Kursk, riporta Ukrainska Pravda.

Intanto, un drone ha colpito nella notte un deposito di carburanti nella città di Orel, nella Russia meridionale, non molto distante dal confine con l’Ucraina. Lo ha riferito il governatore della regione, Andrei Klychkov, nel suo canale Telegram. Dagli Usa il presidente Joe Biden, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha detto che “non serve” un’ulteriore presenza di militari statunitensi in Polonia. Proprio ieri Varsavia aveva ammesso che in Ucraina ci sono già militari della Nato.