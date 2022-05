Colpo di scena, revocata la condanna di Diego Cammarata

I giudici di Caltanissetta accolgono l'istanza di revisione nella vicenda dello skipper

PALERMO – La Corte di Appello di Caltanissetta accoglie la revisione e revoca la condanna definitiva di Diego Cammarata. Il processo è quello relativo al dipendente comunale e skipper sulla barca dell’ex sindaco. Un vero e proprio colpo di scena quello che si registra nelle aule di giustizia nissene.

Passa la linea di Cammarata

Passa la linea difensiva degli avvocati Fabrizio Lanzarone e Giovanni Rizzuti che sono riusciti a portare nuove prove che hanno minato la ricostruzione resa definitiva dalla Cassazione.

Fabrizio Lanzarone

Cammarata era stato condannato a 2 anni per truffa con sentenza passata in giudicato. Un anno e tre mesi era stata la pena a Franco Alioto, l’ex dipendente della Gesip, che si occupava dell’imbarcazione.

Tutto inizia nel 2009

La vicenda dello skipper saltò fuori nel settembre 2009 in un servizio di Striscia la notizia. Il tg satirico scoprì che i figli di Cammarata erano proprietari di una barca ormeggiata nel porticciolo dell’Acquasanta. A gestire l’imbarcazione era Alioto che di mestiere faceva l’operaio della società partecipata del Comune. Per stare a bordo si assentava dal posto di lavoro. Almeno così era stato stabilito. Cammarata e Alioto finirono sotto processo.

Alioto, impiegato nella sede di Casa Natura, all’interno del parco della Favorita, era stato filmato mentre prendeva accordi con i clienti che volevano interessati al noleggio della barca.

Le nuove prove

E siamo alle prove nuove, necessarie per ottenere una revisione. Gli avvocati Lanzarone e Rizzuti hanno dimostrato, carte alla mano, che quando Alioto gestiva la barca era in ferie oppure in permesso.

Non rispondeva al vero neppure l’ipotesi che il suo lavoro da skipper fosse a tempo pieno, ma lo faceva solo ed esclusivamente nelle ore in cui era libero.

Per dimostrarlo i legali di Cammarata si sono affidati ad alcuni esperti che hanno studiato il contratto di Alioto nei minimi dettagli e hanno portato delle prove che hanno convinto il collegio presieduto da Pasqua Seminara a revocare la condanna con il relativo risarcimento dei danni.

La revisione è un impugnazione straordinaria e i casi di accoglimento sono molto rari.