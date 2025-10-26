Mattia Bevilacqua, figlio 41enne del defunto Raffaele, sarà processato

BARRAFRANCA (ENNA) – Lo Stato confisca i terreni al defunto boss mafioso Raffaele Bevilacqua, e il figlio Mattia Orazio, 41enne barrese, ci coltiva il grano. Secondo la Procura di Enna sarebbe andata così: avrebbe incaricato una persona di seminarlo e a un’altra di effettuare la trebbiatura. Come se quel terreno di contrada Mandrazzi fosse ancora della sua famiglia. Per questo ora Mattia Bevilacqua, che non ha precedenti penali, è stato rinviato a giudizio.

In principio, per lui, era stato emesso un decreto penale, che è stato impugnato dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Filippina Bellomo del foro di Enna. Per questo sarà processato, a partire dal prossimo 18 dicembre, dinanzi al Tribunale monocratico di Enna. Il decreto di giudizio immediato è stato emesso dal gip Ornella Zelia Futura Maimone.

L’accusa: invasione arbitraria del terreno confiscato

L’accusa è invasione arbitraria del terreno “oggetto di confisca nei confronti del padre, Bevilacqua Raffaele”, che è definitivo dal 2008 e che a oggi è proprietà del Comune di Barrafranca. Per questo, in pratica, non appartiene più alla famiglia. Lo stesso vale per gli altri beni confiscati ai Bevilacqua, tra cui una villa e uno studio legale. Prima di diventare un potente boss mafioso, infatti, il padre dell’imputato era un avvocato penalista impegnato in politica.

Il processo si aprirà dinanzi al giudice monocratico Cristina Russo. E il Comune di Barrafranca sarà parte civile. La giunta del sindaco Giuseppe Lo Monaco – che con una denuncia ha fatto partire l’inchiesta – ha autorizzato la costituzione. Sarà presente in aula “al fine di tutelare gli interessi e l’immagine del Comune e dei suoi cittadini e per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di tale reato”.

La figura del padre

Bevilacqua come detto è figlio del boss. Raffaele Bevilacqua fu condannato per mafia al processo Gransecco e poi fu ritenuto tra i mandanti di un delitto di mafia, avvenuto il 18 maggio 2003 a Valguarnera. Nonostante l’ergastolo, aveva ottenuto un permesso per motivi di salute e i domiciliari a Catania; prima di tornare in prigione nell’operazione Ultra.

Bevilacqua morì a maggio del 2023. Aveva 73 anni e il decesso è avvenuto in un ospedale di Milano, dove stava scontando la sua detenzione.

