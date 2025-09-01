Comiso, conclusa l’autopsia del bimbo di due anni annegato in piscina

Mercoledì i funerali

COMISO (RAGUSA) – Si è conclusa poco prima delle 14 l’autopsia del bimbo di 2 anni annegato nella piscina della casa di villeggiatura di Caucana (Ragusa) il 21 agosto scorso.

L’esame autoptico è stato eseguito nell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla dai medici legali Giuseppe Ragazzi e Andreana Nicoletta Maria Maglitto, quest’ultima aveva effettuato l’ispezione cadaverica il giorno dell’incidente. Insieme a loro, c’era anche il medico legale Vincenzo Cilia, consulente nominato dalla famiglia.

I periti hanno ora 90 giorni di tempo per depositare la relazione sull’autopsia. L’esame avrebbe confermato che la morte è dovuta ad asfissia da annegamento e non ci sarebbero contusioni. Dopo l’autopsia, la salma del piccolo è stata benedetta dal sacerdote don Franco Ottone e il magistrato ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

La bara bianca dovrebbe arrivare domattina nell’abitazione di via Piave, a Comiso, dove vive la famiglia. I funerali, che saranno celebrati dal vescovo, Giuseppe La Placa, si terranno il 3 settembre, alle 10, nella basilica di Maria SS. Annunziata.