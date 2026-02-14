Commissione Mezzogiorno e Coesione territoriale: Corsaro presidente

"Accolgo l'incarico con orgoglio e gratitudine"

CATANIA – Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro è il nuovo presidente della commissione nazionale Anci per il Mezzogiorno e la Coesione territoriale. A ufficializzare la nomina il presidente nazionale Anci Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio nazionale Marco Fioravanti.

Corsaro guiderà l’organismo dell’associazione dei Comuni che si occupa di rafforzare e coordinare le politiche di sviluppo per il Sud e il superamento dei divari territoriali.

“Accolgo l’incarico con orgoglio e gratitudine verso l’Anci – dichiara il sindaco Corsaro – assumendo l’impegno di portare su scala nazionale le battaglie che, in questi anni, abbiamo sostenuto in Sicilia per il buongoverno locale. I Comuni ei sindaci devono essere i protagonisti delle politiche di coesione, non semplici destinatari finali delle scelte, ma attori centrali che lavorano ogni giorno a stretto contatto con i cittadini e con le esigenze dei territori”.