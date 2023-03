Falcone (FI): “Agli alleati chiediamo responsabilità”

L'intervento dell'esponente forzista sulle Amministrative di Catania

CATANIA – Sobrietà e senso di responsabilità per le imminenti elezioni comunali a Catania: è quanto chiede l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, agli alleati del centrodestra. Il commissario etneo di Forza Italia è intervenuto nel dibattito sulle amministrative con un post su Facebook.

“Agli alleati del centrodestra chiediamo più sobrietà e più senso di responsabilità – scrive Falcone – nell’interesse della coalizione e delle città che a breve andranno al voto in Sicilia, a partire da Catania. Forza Italia è il partito che funge da collante e punto d’equilibrio della coalizione sulla linea indicata dal nostro leader Silvio Berlusconi, qui da noi ben interpretata dal presidente della Regione, Reanato Schifani, e dal commissario di Fi in Sicilia, Marcello Caruso”.

“Ci approcciamo alle sfide dei prossimi mesi – prosegue Falcone – con rinnovato entusiasmo. Lavoriamo per una politica attenta e presente, ancorata al territorio e alla credibilità di chi la rappresenta. Lavoriamo anche per far crescere Forza Italia e la sua proposta di partito liberale, popolare, riformista che difenda i nostri valori di sempre: la libertà, la solidarietà, la voglia di fare e il merito”.