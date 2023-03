Comunali Catania, Schifani: “Centrodestra deve andare unito”

Il presidente della Regione sulla prossima sfida elettorale

1' DI LETTURA

CATANIA – “Mi batterò con tutte le mie forze per evitare che a Catania ci siano due candidati del centrodestra, mi confronterò se serve con i leader nazionali, a cominciare con Berlusconi. Abbiamo un precedente, Verona. La situazione di Catania, non dico mi preoccupa, ma la tengo monitorata. C’è la candidatura di Valeria Sudano, non c’è ancora un nome di FdI, lo aspettiamo e poi valutiamo”.

Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervistato all’evento per i 78 anni del quotidiano ‘La Sicilia’.