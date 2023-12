Comune, ok all'avanzo: tutte le reazioni

Le note dopo la seduta

PALERMO– “Ieri sera è andata in scena l’ultima, l’ennesima puntata dell’unica cosa che questa maggioranza è brava a fare: approvare atti al foto finish e a suon di forzature, anche quando il tempo per fare le cose per bene c’è e invece loro preferiscono usarlo per litigare, per trovare poi l’accordo sui loro interessi e raramente su quelli della città – dice Mariangela Di Gangi, consigliera comunale di ‘Progetto Palermo’, commentando il consiglio comunale in notturna sull’avanzo -. Tutto ciò mentre il sindaco narra di conti risanati, omettendo di raccontare che il Comune di Palermo non ha nuovamente la regolarità contabile da settembre scorso”.

Varchi: “Così miglioreremo la città”

“Grazie al lavoro compiuto per mettere a posto i conti della città, oggi Palermo torna a investire: oltre 19 milioni serviranno per migliorare illuminazione, strade e scuole, oltre che per l’acquisto di nuovi mezzi e per gli interventi sui sistemi fognari come quelli di via Messina Marine e di via Tiro a segno. Il riordino dei conti per far ripartire la città era l’impegno che avevo assunto con i cittadini e che sono fiera di avere mantenuto firmando ben 10 bilanci oltre al piano di riequilibrio e accordo con lo Stato rinegoziato”. Lo dichiara Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo con delega al bilancio. “Insieme ai dirigenti del Comune, che ringrazio per l’abnegazione e l’aiuto – prosegue – in un anno e mezzo abbiamo puntato a un’impresa che molti consideravano proibitiva: quella di sistemare il bilancio della città. Lo abbiamo fatto prima approvando una sfilza di documenti finanziari, mettendo così il Comune finalmente “al passo” con le scadenze, e adesso, con l’ultimo assestamento di bilancio approvato dal Consiglio comunale che ringrazio nella sua interezza, si segna un punto di svolta: Palermo può contare su un avanzo di amministrazione e tornare così a investire – conclude Varchi – per diventare più sicura, più bella, più all’altezza delle legittime esigenze e aspettative dei cittadini”.

Tantillo: “Risposte immediate”

“L’approvazione delle variazioni di bilancio conferma la performance positiva impressa dalla nuova amministrazione alla gestione finanziaria del Comune di Palermo. Con gli interventi programmati dal Consiglio comunale, soprattutto ma non solo con gli avanzi di amministrazione, sarà possibile dare risposte immediate ad alcune delle emergenze della città. Soprattutto sul fronte delle aziende, dall’AMAT alla RESET e all’AMG, sarà possibile potenziare diversi servizi essenziali per la vivibilità dei quartieri e della città. Da questo punto di vista, un importante contributo alla sicurezza della città sarà dato dagli interventi finanziati ad AMG per l’illuminazione pubblica e per l’illuminazione anche delle strade private aperte al pubblico. Non va poi dimenticato, il supporto ulteriore dato per gli interventi rivolti alle politiche sociali e alle persone più fragili. In tutto questo, come sempre è stato fondamentale il lavoro svolto dal Consiglio comunale, che si conferma il luogo in cui i bisogni dei cittadini trovano risposta grazie al lavoro di contatto col territorio svolto dai consiglieri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo.

La reazione delle opposizioni

“Un po’ come i comici sul viale del tramonto, la maggioranza al Comune di Palermo ripropone sempre la stessa scenetta. Stancante e stucchevole. Anche ieri sera un atto importante per la città, ossia l’assestamento di bilancio e la destinazione dell’avanzo di gestione, che poteva essere affrontato con responsabilità e i dovuti approfondimenti, viene approvato con forzature, assenza di trasparenza e al fotofinish. Il tutto per accontentare gli appetiti delle forze che sostengono Lagalla, fameliche di poltrone e posti, unico collante di una maggioranza più che rissosa e sfilacciata”. Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.