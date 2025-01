Comune di Catania, ha giurato il nuovo assessore Giuseppe Musumeci – VIDEO

La delega alle Attività produttive

CATANIA – Giuseppe Musumeci, nuovo assessore alle Attività produttive del comune di Catania, ha giurato nella mattina di lunedì 27 gennaio alla presenza del sindaco Enrico Trantino. Musumeci è il terzo assessore proveniente da Prima l’Italia nella giunta comunale.

“È un assessorato difficile – ha detto Musumeci ringraziando Trantino poco dopo il giuramento – che richiede impegno, serietà, dedizione e sicuramente non mancherà del lavoro da fare. Ovviamente a me piacciono le sfide e sono sicuro che con il sindaco e con tutta la giunta faremo un bel lavoro”.

Comune di Catania: il benvenuto di Trantino

Dopo il giuramento il sindaco di Catania Enrico Trantino ha scherzato con Musumeci: “Non so se darti il benvenuto o meno, dato che avere a che fare con me non sarà facile”. Poi Trantino ha continuato: “Sono certo di avere un’ottima spalla che so si farà trovare 24 ore al giorno”.

“Questa è una giunta importante – ha continuato Trantino – che sta facendo un lavoro importante e c’è un ottimo lavoro di intesa. Guidare una città non significa seguire quello che ti dicono gli altri ma stabilire delle priorità e attraverso la concertazione e il dialogo persuadere i cittadini della bontà delle nostre scelte. È comprensibile si faccia politica ma tutto deve essere subordinato all’interesse della città”.

Musumeci ha preso il posto di Giuseppe Gelsomino dopo le sue dimissioni da assessore alle Attività produttive.