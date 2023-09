Comune di Palermo: “Ok al rimpasto ma…”, la Dc chiede due assessori

Domenico Bonanno, capogruppo della Dc al comune di Palermo

Fibrillazioni dopo alcuni cambi di casacca

1' DI LETTURA

PALERMO – Fibrillazione c’era e fibrillazione resta. La Dc, attraverso il capogruppo della Dc in Consiglio comunale a Palermo, Domenico Bonanno, chiede che “alla nostra forza politica vengano riconosciuti meriti e peso specifico con un’adeguata rappresentanza in giunta”. In soldoni chiedono due assessori e non più uno, ora che il gruppo è passato da tre a cinque consiglieri. E soprattutto visto che Fratelli D’Italia, assoldato Andrea Mineo, oggi occupa quattro posti nel governo della città.

“Ok al rimpasto, ma…”

“Prendiamo atto della volontà del sindaco di Palermo di voler avviare un confronto con i partiti di maggioranza, così da procedere con il rimpasto della giunta, e fa bene a partire dal primo partito della coalizione che ha manifestato la legittima esigenza di sostituire alcuni suoi rappresentanti – spiega Bonanno -. Ma come avevo già annunciato nelle scorse settimane, la sostituzione di alcuni assessori è certamente un tema che riguarda tutta la coalizione anche perché, per noi, è necessario e dirimente che vengano rispettati i nuovi equilibri d’aula”.

“Questione di lealtà”

“La nostra lealtà e il nostro senso di responsabilità – aggiunge – hanno contribuito a tenere unita la coalizione in un momento di tensione, la nostra capacità di dialogo politico anche con le opposizioni, nell’esclusivo interesse della città, ha garantito l’approvazione in tempi rapidissimi del rendiconto. In Consiglio comunale abbiamo approvato atti fondamentali per Palermo e per questa amministrazione, adesso che il sindaco ha deciso di rivisitare la squadra di governo ritengo doveroso che alla nostra forza politica vengano riconosciuti meriti e peso specifico con un’adeguata rappresentanza in Giunta”. Ora tocca a Roberto Lagalla trovare la quadratura del cerchio.