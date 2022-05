“Auto per fini personali”, finanzieri al Comune di Porto Empedocle

La procura ha aperto un'inchiesta

Auto delCcomune di Porto Empedocle utilizzate per scopi personali? La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di peculato. Questa mattina i finanzieri della locale Tenenza si sono recati in municipio per acquisire atti e documenti.

Le indagini

Sull’identità degli indagati, così come sull’intera attività investigativa, vige la massima riservatezza e nessuna dichiarazione è stata rilasciata. Le “attenzioni” delle fiamme gialle sono rivolte al parco macchine nella disponibilità dell’Ente e sull’eventuale utilizzo improprio di quest’ultime, per fini privati, almeno dal gennaio 2022.