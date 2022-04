Comune, Salvo Di Salvo scalpita: “Dehors? Il pasticcio Pogliese”

Il consigliere autonomista piccona la maggioranza.



Catania – “La proposta sul regolamento dei dehors e il fallimento dell’Amministrazione Pogliese mette a dura prova i ristoratori per il rinnovo del suolo pubblico. Maggioranza a pezzi, diversi Consiglieri si defilano da Pogliese anche quelli che Lui considerava più vicini”, è l’analisi del consigliere autonomista Salvo Di Salvo.

“La situazione sembra ormai esplosa tra le vicende amministrative che palleggio no tra direzione attività produttive e urbanistica, senza considerare in diversi casi in centro storico l’espressione del parere della soprintendenza”, continua di Salvo. “Un pasticcio senza precedenti sulla quale adesso la giunta Pogliese sarà chiamata all’adozione di un atto di proroga, atto che stride con gli aspetti regolamentari e normativi”.