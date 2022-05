Comuni, più tempo per approvare i bilanci 2022

Lo rende noto l'Anci

ROMA – La conferenza Stato Città, riunita oggi in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024: lo rende noto l’Anci, segnalando che la decisione, che sposta il termine che scadeva originariamente oggi, 31 maggio, è stata adottata venendo incontro alle richieste esposte in riunione dal presidente dell’Anci Antonio Decaro. A motivare lo slittamento è stata la mobilità del quadro di finanza locale, interessato dalle ricadute economiche della pandemia, dagli aumenti dei costi dell’energia e dalla gestione dell’emergenza profughi ucraini.