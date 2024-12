Concerto di fine anno: tutti i divieti per garantire l’ordine pubblico

L'ordinanza del sindaco Trantino

CATANIA – In esecuzione delle indicazioni del Prefetto, ribadite nelle riunioni dei giorni scorsi del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzate a prevenire pericoli per la pubblica incolumità, l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti all’evento “Capodanno in musica” che si svolgerà il 31 dicembre sera, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza con divieti efficaci nel raggio di 200 metri da piazza Duomo e piazza Università.

In particolare dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietato introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valige, zaini di dimensioni superiori a 30 cm di altezza, spray e liquidi irritanti di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazioni foto-audio-video professionale o semi profesionale (GoPro), mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo, compreso spumante e champagne.