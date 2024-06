Concorsi: Asp Siracusa assume 150 professionisti sanitari

Le selezioni avverranno per titoli ed esami

L’azienda sanitaria provinciale (Asp) di Siracusa ha annunciato l’imminente pubblicazione di due concorsi pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 professionisti sanitari.

I bandi saranno disponibili nei prossimi giorni sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana e sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana, quarta serie speciale. Le selezioni avverranno per titoli ed esami, coprendo diverse qualifiche vacanti secondo il piano del fabbisogno aziendale.

Concorsi Asp Siracusa: i posti a disposizione

I posti disponibili sono 150 e saranno tutti a tempo pieno e indeterminato. I profili ricercati comprendono 64 posti per infermiere di famiglia e di comunità, 12 per fisioterapista, 11 per ostetrica, 10 per tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 7 per assistente sociale, 4 per infermiere, 4 per dietista, 3 per infermiere pediatrico, 2 per tecnico di neurofisiopatologia, 3 per tecnico riabilitazione psichiatrica, 2 per educatore professionale, 2 per assistente sanitario, 1 per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 1 per tecnico sanitario di radiologia medica, 2 per logopedista, 1 per tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e 1 per ortottista.

Requisiti

Per partecipare non sono previsti limiti di età per nessun profilo. I requisiti di ammissione variano a seconda del profilo scelto e possono includere titoli che vanno dalla laurea triennale alla laurea magistrale. È necessaria l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’unione europea che consente la partecipazione ai concorsi, con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Prove e titoli

Il concorso prevede diverse fasi: un’eventuale preselezione, una prova scritta, una prova pratica, un colloquio orale e la valutazione dei titoli. La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà in una prova scritta basata su domande a risposta multipla inerenti il profilo a concorso. La data, la sede e le modalità di svolgimento della preselezione saranno comunicate con un preavviso di quindici giorni sul sito internet dell’ASP di Siracusa.

La prova scritta verterà su una o più delle materie oggetto del bando e potrà essere svolta con strumenti informatici e digitali forniti dall’amministrazione. Le materie variano a seconda del profilo scelto. La commissione dispone complessivamente di 100 punti: 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame. I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti in 15 per titoli di carriera, 3 per titoli accademici e di studio, 2 per pubblicazioni e titoli scientifici e 10 per curriculum formativo e professionale.

I punti per le prove d’esame sono suddivisi in 30 per la prova scritta, 20 per la prova pratica e 20 per la prova orale. La prova scritta si intende superata con una valutazione minima di 21 su 30, mentre la prova pratica e orale con almeno 14 su 20.

Concorsi Asp Siracusa: come partecipare

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica compilando il format di candidatura sul portale dedicato entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando in gazzetta ufficiale. Per partecipare potrebbe essere necessario possedere lo SPID, attivabile da casa con riconoscimento facciale via webcam, e una PEC intestata. Prima di inoltrare la domanda, è importante leggere con attenzione il bando e tutte le informazioni riportate sulla pagina ufficiale.

