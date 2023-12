“Concorsi truccati a Firenze”: archiviazione per i prof palermitani

La facoltà di Giurisprudenza di Firenze

L'indagine riguardava le cattedre di Diritto tributario

PALERMO – Inchiesta archiviata per 44 indagati tra professori e ricercatori universitari. Il giudice per le indagini preliminari di Venezia chiude il caso sui presunti concorsi pilotati per insegnare diritto tributario alla facoltà di giurisprudenza di Firenze. Tra gli indagati c’erano anche i docenti palermitani Andrea Parlato, Salvatore Sammartino, Daniela Mazzagreco (difesa dall’avvocato Lillo Fiorello), Andrea Colli Vignarelli e Maria Concetta Parlato.

“Le ipotesi di accusa – si legge nel provvedimento di archiviazione del gip Luca Marini – si fondano su conversazioni ambientali tra presenti in contesti non formali che si risolvono in una congerie di commenti su diversi titoli e sul futuro possibile dei percorsi professionali dei soggetti, senza che l’informalità delle occasioni di confronto possa fondare alcune certezza di veridicità come ovvio che sia in occasione di chiacchierate tra colleghi per scambi di vedute e occasioni di confronto”.

I reati ipotizzati nell’inchiesta, a vario titolo, erano corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, frode in pubbliche forniture e turbata libertà del procedimento di scelta nei concorsi, abuso d’ufficio e truffa. Alla fine è stato lo stesso pubblico ministero a chiedere l’archiviazione sull’operato delle commissioni esaminatrici composte da docenti di tutta Italia. Fu un grande scandalo. Sette docenti finirono ai domiciliari e altri 22 furono sottoposti a misura interdittive. Il processo è passato per competenza territoriale da Firenze a Pisa e da Pisa a Venezia. Il giudice ha respinto l’opposizione all’archiviazione da parte di alcuni candidati esclusi.