Concorso per 306 operai Rap, ecco l’elenco degli ammessi alle prove

I test si svolgeranno il prossimo 29 aprile all'hotel Saracen

PALERMO – Sul sito della Rap, la società partecipata del comune di Palermo incaricata della raccolta della spazzatura in città, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla selezione pubblica per la copertura di 306 posti di operaio da assumere a tempo indeterminato di cui 15 posti riservati.

Le prove di idoneità, per essere assunti come operaio di livello J saranno curante da una ditta esterna, si svolgeranno il prossimo 29 aprile presso l’hotel Saracen via Libertà 128, Isola delle Femmine. Sul sito della Rap possono anche essere visionate le materie da approfondire per la prova attitudinale, unitamente alle domande a risposta multipla distinte per materia. Gli operai saranno convocati in tre sessioni, suddivisi per orario (9, 12 e 15) e per ogni sessione saranno sorteggiati 50 quiz.

L’elenco degli ammessi e gli orari:

Ore 9:00: 1195 candidati; Da “Abbagnato Salvatore a Di Trapani Salvatore”.

Ore 12:00: 1200 candidati; “Da Di Via Giulia a Natale Danilo”.

Ore 15:00: 1158 candidati; “Da Neri Marzia a Zummo Rosa”.

La graduatoria finale rimarrà in vigore per 3 anni e potrà essere utilizzata per le assunzioni ulteriori.

Se leggi da cellulare e non riesci ad aprire il pdf clicca qui

Todaro: “Riportiamo il servizio ad uno standard accettabile”

“Fin dal giorno del mio insediamento, con Rap abbiamo puntato un solo obiettivo: quello di riportare il servizio a uno standard accettabile. Grazie al costante e costruttivo confronto con il sindaco, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, sono state pianificate una serie di azioni funzionali al raggiungimento di questo traguardo. Tra queste, l’inserimento in organico di nuova forza lavoro, intervento assolutamente indispensabile. Adesso, come da preciso impegno assunto con il sindaco e con l’sssessore Alongi, abbiamo accelerato al massimo le procedure concorsuali per l’assunzione di queste importantissime risorse, un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del nostro impegno per la città”. A dichiararlo il presidente della Rap Giuseppe Todaro.